Puebla, estado seguro con modelo nacional humanista y efectivo

-El gobernador Alejandro Armenta destacó los indicadores positivos en esta materia, gracias al trabajo conjunto con la DEFENSA, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y los ayuntamientos.

-Se establecerá un operativo estratégico denominado “Puebla Segura” que vigilará día y noche con aumento de presencia policiaca y la protección de las y los poblanos.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la capital del país, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, resaltó que el Estado proyecta un modelo que articula prevención, desarrollo comunitario y atracción de visitantes lo que genera indicadores positivos en seguridad: el 11 por ciento menos en homicidios dolosos, el 45 por ciento de reducción en feminicidios, durante el primer año de su administración.

El mandatario adelantó que durante la segunda quincena de este mes se establecerá un operativo estratégico denominado “Puebla Segura” que vigilará día y noche con aumento de presencia policiaca y el salvaguardo de las y los poblanos. “Estamos decididos a enfrentar con toda la fuerza del estado a la delincuencia y proteger a la población”.

Ante medios de comunicación nacionales, el mandatario resaltó los indicadores positivos que registra el estado en materia de seguridad.

Explicó que Puebla suma 511 mil 312 acciones operativas, 7 mil 362 personas detenidas, mil 412 vehículos asegurados, 5 mil 257 vehículos recuperados y 245 tomas clandestinas inhabilitadas, que ponen a la entidad entre los primeros lugares de combate al delito del huachicol.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, señaló que la estrategia estatal replica los cuatro ejes nacionales: atención de causas, consolidación policial, inteligencia operativa y coordinación interinstitucional. Detalló que Puebla incorporó 150 patrullas de última generación con reconocimiento facial y lectura de placas, 13 torres móviles, drones para análisis de terreno y seis Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT) en operación con proyección a quince como bases logísticas para cuerpos estatales, municipales y federales.

El secretario de Seguridad Pública anunció también que el 2025 se contempla un reclutamiento de 2 mil nuevos elementos, respaldado por la Universidad de las Ciencias Policiales, con el fin de fortalecer a los 217 municipios en control de confianza, equipamiento y proximidad social. Resaltó que la coordinación diaria con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y los ayuntamientos ha permitido sostener los resultados presentados.

Finalmente, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García, destacó el impacto del programa de alarmas vecinales, con mil 500 dispositivos instalados en la zona metropolitana y una inversión superior a 26 millones de pesos. Este esquema fortalece la relación entre ciudadanía y autoridades, promueve reportes seguros mediante el 089 y forma parte de una estrategia integral que atiende causas sociales mediante proyectos comunitarios en cultura, deporte y turismo.