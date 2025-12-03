Video: Premio Nobel Venki Ramakrishnan presentó su libro en la BUAP

María Huerta

Acompañado de la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química 2009, presentó en el Complejo Cultural Universitario (CCU), su libro “Por qué nos morimos”.

Ante decenas de estudiantes y académicos, en el Complejo Cultural Universitario (CCU), consideró que las universidades, gobiernos e instituciones deberían ayudar más a promover la ciencia, pero “no como una empresa”.

Indicó que hoy en día hay más científicos que los que se tenían en años anteriores, lo que se puede denominar como una industrialización de la ciencia.