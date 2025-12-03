Ariadna Ayala inició el “Operativo Héroes Paisano Invierno 2025”

Desde Puebla

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó el inicio del Operativo Héroes Paisano Invierno 2025, acompañada del director del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, David Espinoza Rodríguez, y del representante del INM, Cap. Luis Fernando Riviello Rodríguez.

Durante el arranque, Ariadna Ayala agradeció el respaldo del gobernador y destacó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar una atención digna a las y los paisanos que regresan en esta temporada. Reafirmó que México, Puebla y Estados Unidos dependen del trabajo de las manos mexicanas, y aseguró que Atlixco está listo para recibirlos.

El INM subrayó que el operativo fortalece la protección y los derechos de quienes vuelven para reencontrarse con sus familias. En tanto, el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante reconoció el apoyo de la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala y la labor conjunta para asegurar un ingreso seguro, sin riesgos ni extorsiones.