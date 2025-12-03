Cuacolandia resguará a ejemplar rescatado en Atlixco

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco Ariadna Ayala y titulares de Cuacolandia atienden reporte de caballo, mencionan que desde hace una semana trabajaban de la mano para poder realizar el resguardo del equino.
Fue atendido por personal de Bienestar Animal de Atlixco y será resguardado en Cuacolandia
