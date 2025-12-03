Rectora Lilia Cedillo toma protesta a nuevos funcionarios de la BUAP

Eugenio Juliá Tarno, titular del CISO, y Ricardo Ernesto López Priego, director de Servicios Generales

Desde Puebla

Con el interés de fortalecer la administración universitaria y garantizar el cumplimiento de objetivos, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez tomó protesta a Eugenio Juliá Tarno, como titular del Centro de Investigación sobre Opinión Pública (CISO), y a Ricardo Ernesto López Priego, como director de Servicios Generales, de la BUAP.

Eugenio Juliá Tarno estudió el Master in Science (MSc), en la Universidad de Barcelona; y en Political Science, en la Stockholm University. Además, el Diplomado en Análisis Cuantitativo. Métodos estadísticos para la estimación y pronóstico del comportamiento de un conjunto de variables a través del tiempo, en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Ha sido consultor y analista en asuntos públicos. Especializado en opinión pública, planeación estratégica y comunicación política, tiene experiencia en coordinación de equipos de investigación, diseño de estrategias institucionales y en opinión pública, manejo avanzado de análisis cuantitativo y herramientas digitales para la toma de decisiones.

Sobre su nombramiento, expresó: “La indicación de la Rectora es devolverle al CISO el lugar que tiene como una institución de referencia en opinión pública; además, impulsar la investigación sobre comportamientos sociales y fenómenos políticos y culturales, así como una mayor vinculación con las unidades académicas que realizan investigación de campo en Puebla.

Por su parte, Ricardo Ernesto López Priego tiene estudios de doctorado en Administración Pública. Durante su trayectoria se ha desempeñado en la administración pública, estatal y federal; fue asesor en la Secretaría de Energía del gobierno federal. Asimismo, ha sido diputado federal y rector de la Universidad Politécnica de Amozoc.

“Tenemos una encomienda especial por parte de la Rectora: fortalecer el trabajo y la comunicación en todos los campus regionales, para lograr una mayor eficiencia en los procesos administrativos”, refirió.