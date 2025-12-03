Sorteo Mundial 2026: Fecha, hora y cómo ver en vivo por streaming la transmisión

EL HERALDO DE MÉXICO

La Copa del Mundo ya cuenta con 42 de 48 de los invitados al torneo, por lo que sólo queda conocer a los rivales de México y el resto de las selecciones clasificadas

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá está cada vez más cerca, por lo que los organizadores ya prepararan los últimos detalles para recibir a todos los aficionados del globo terráqueo. Antes de la llegada de las selecciones y los hinchas, la FIFA todavía tiene que revelar como enfrentamientos de las naciones que se clasificaron al torneo más importante en la Tierra. Ahora vamos a dar todos los detalles que debes de saber para no perderte un sólo instante del Sorteo de la Copa del Mundo.

Los fans del futbol tienen una cita con el televisor o cualquier dispositivo que cuente con internet para vivir el Sorteo de la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. En este evento, Javier Aguirre y sus pupilos conocerán a todos los países que se enfrentarán en la fase de grupos; además de los posibles rivales en caso de avanzar a la siguiente ronda de la justa veraniega organizada por la FIFA.

La ceremonia se realizará en Estados Unidos, para ser más precisos en Washington, por lo que mandatarios de todo el mundo, directivos de la federaciones, entrenador y jugadores se darán cita en el Centro Kennedy para conocer el futuro de las 48 naciones que se clasificaron a la Copa del Mundo del 2026. Mejor vamos a proceder con la fecha, hora y cómo ver el Sorteo del Mundial.

¿Cuándo se realizará el Sorteo del Mundial?

La fecha que se debe marcar en el calendario para no perderse un sólo instante del Sorteo de la Copa del Mundo es este viernes 5 de diciembre. Los fans del futbol mundial prenderán sus televisores o se conectarán a los streaming para conocer el destino de las 48 selecciones que se clasificaron al Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

¿A qué hora será el Sorteo del Mundial?

La hora que deberán marcar en sus respectivas agendas, para tener el espacio libre para disfrutar sin distracciones del Sorteo de la Copa del Mundo organizada por la FIFA, será a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México. En esta hora se abrirá el evento en el que las selecciones conocerán en qué grupo quedarán y a sus rivales para la justa veraniega.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo de la Copa del Mundo en México?

Para todos aquellos amantes del balompié mundial, para ser más precisos de la Copa del Mundo, deben tener en cuenta que la transmisión del evento en México se realizará de diversas maneras, desde televisión abierta, de paga y por algunas aplicaciones en streaming. Mejor vamos a revelar todas las formas en las que la gente podrá disfrutar del evento que se realizará en el Centro Kennedy de Washington D.C.

Televisión abierta: Canal 5 y Las Estrellas

Televisión por cable: TUDN

Streaming: ViX, canal oficial de YouTube de la FIFA, FIFA.com y redes sociales de la Copa del Mundo

Todos los equipos clasificados al Mundial

El Sorteo del Mundial contará con cuatro bombos, mismos donde se van a repartir las 48 selecciones que estarán disputando la Copa del Mundo que se vivirá en el 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Te dejamos como quedaron los bombos para el Sorteo organizado por la FIFA.