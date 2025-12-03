Semifinales de Ida de la Liga MX: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO los partidos de Cruz Azul vs Tigres y el Monterrey vs Toluca?

EL HERALDO DE MÉXICO

La Máquina y los felinos serán los encargados de abrir la actividad de los partidos de semifinales del Apertura 2025.

La actividad de las semifinales de la Liga MX está cerca de comenzar, por lo que los fans de los cuatro clasificados ya están preparando los últimos detalles para no perderse un sólo instante de la actividad que se vivirá en el Estadio Ciudad Universitaria y el Estadio BBVA. Ahora, previo a escuchar el pitazo inicial, te dejamos todo lo que debes de saber para poder disfrutar de cada jugada que se vivirá en los partidos de ida de las semifinales del Apertura 2025.

El primer partido de las semifinales de la Liga MX será el Cruz Azul vs Tigres. Los cementeros abrirán las puertas del Estadio Olímpico Universitario para recibir a unos felinos que llegan con la misión de sacar la ventaja en la visita. Larcamón y sus pupilos llegan después de ganarle por un marcador de 3-2 a las Chivas. Por su parte, los de la UANL se impusieron por un marcador global de 5-3 a Tijuana.

La otra llave de las semifinales del Apertura 2025 serán entre Monterrey y Toluca. Los Rayados llegarán abrirán las puertas del Gigante de Acero con la misión de frenar al súper líder en la ida. Los Diablos se presentan a la ronda de los mejores cuatro después de derrotar a Juárez por un marcador de 2-1 global. Mientras que los regios se eliminaron al América por un marcador global de 3-2.

¿A qué hora será el partido entre Cruz Azul y Tigres? | Semifinal de la Liga MX

La Máquina y los Felinos serán los encargados de abrir la actividad de las semifinales del Apertura 2025. El Estadio Ciudad Universitaria abrirá sus puertas en punto de las 19:00 horas para que todos los fans puedan disfrutar de todas las emociones que se sentirán en el Pedregal.

El partido está programado para vivirse este 3 de diciembre, por lo que los fans de los celestes y los de la UANL, ya tienen una cita con sus pantallas para disfrutar del partido de ida de las semifinales. Para aquellas personas que no podrán acudir a CU deben tener en cuenta que el juego se transmitirá a través de la señal del Canal 5, TUDN y VIX, por lo que ya saben por donde se podrá disfrutar del cotejo que abrirá la ronda de los mejores cuatro de la Liga MX.

¿A qué hora será el partido entre Monterrey vs Toluca? | Semifinal de la Liga MX

El partido que terminará con la actividad de este 3 de diciembre será el cotejo entre Rayados y Diablos. El Gigante de Acero abrirá sus puertas en punto de las 21:10 horas para que los súper líderes se enfrenten a Monterrey con la intensión de sacar ventaja de cara al partido de vuelta, mismo que será con su gente.

Para todas aquellas personas que no viajarán a Monterrey, pero no se quieren perder un sólo instante del encuentro en la Sultana del Norte. La transmisión del encuentro está programada para disfrutarse a través de TUDN, Azteca 7 y VIX, por lo que los amantes del balompié Azteca tienen la posibilidad de elegir a sus narradores favoritos.