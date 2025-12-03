Fechas en las que jugará México ¿Dónde será el asueto?

REFEREE

La Copa del Mundo 2026 será histórica para México. No solo porque el país compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá, sino porque también abrirá el torneo con un Tri que llega entre dudas: nueva generación, ausencia de figuras consolidadas y presión por competir en casa. Aun así, el equipo nacional tendrá un calendario inmejorable para intentar avanzar con el apoyo de su afición.

El Mundial 2026 será el más grande jamás organizado: 48 selecciones, 16 sedes y 104 partidos. México albergará juegos en tres ciudades —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, y la Selección disputará sus tres duelos de fase de grupos en territorio nacional.

¿Cuáles son las fechas en las que jugará México y dónde habrá asueto?

La FIFA confirmó el calendario oficial y estos son los partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos:

Partidos de México en el Mundial 2026

Jueves 11 de junio de 2026 – Estadio Ciudad de México (Azteca)

Jueves 18 de junio de 2026 – Estadio Guadalajara (Akron)

Miércoles 24 de junio de 2026 – Estadio Ciudad de México (Azteca)

¿Dónde habrá asueto?

El 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial, será feriado oficial en la Ciudad de México, tal como anunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Esto significa que:

Será un día de descanso obligatorio.

Los trabajadores que laboren deberán recibir pago triple, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

La STyFE indicó que la formalización se publicará en la Gaceta Oficial, probablemente vía decreto o iniciativa en el Congreso local.

¿Habrá asueto cada vez que juegue México?

Por ahora, solo CDMX ha confirmado un feriado, y únicamente para el 11 de junio.

Sin embargo, Jalisco analiza declarar asuetos en los días de partidos que se disputen en Guadalajara, aunque esperarán al sorteo del 5 de diciembre para definir horarios y confirmar la medida.

En el caso de Nuevo León, Samuel García descartó ajustes laborales porque los primeros dos encuentros en Monterrey serán en fin de semana (14 y 20 de junio).

¿Qué pasará si México avanza en el torneo?

El camino del Tri dependerá de su posición en el Grupo A:

Si termina primero

Dieciseisavos y octavos: Ciudad de México

Cuartos: Miami

Semifinal: Atlanta

Final: New York – New Jersey, el 19 de julio

Si termina segundo

Dieciseisavos: Los Ángeles

Octavos: Houston

Cuartos: Boston

Semifinal: Dallas

Si avanza como tercer lugar