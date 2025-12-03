Hijo del Chapo se declara culpable de narcotráfico en EEUU

DW

Joaquín Guzmán López y su hermano Ovidio Guzmán López están acusados ​​de dirigir una facción del cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante un tribunal estadounidense este lunes (01.12.2025), meses después de que su hermano Ovidio llegara a un acuerdo judicial similar, reportaron medios locales.

El acusado compareció ante un tribunal federal de Chicago a primera hora de la tarde y cambió su declaración anterior en el caso, según el diario Chicago Tribune.

Tras su detención en Texas en julio de 2024, Guzmán López había negado ser culpable de delitos de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.

La justicia estadounidense lo acusa de haber formado con sus tres hermanos la facción del cartel conocida como “Los Chapitos”. Este grupo retomó las actividades del “Chapo”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019.

La policía detuvo a Guzmán López, de 39 años, después de que aterrizara en Texas en una avioneta con el cofundador del cartel, Ismael “el Mayo” Zambada. Al declararse culpable, Guzmán López confirmó por primera vez que había engañado a Zambada para secuestrarlo, al decirle que necesitaba ayuda para resolver una disputa, indicó el Chicago Tribune.

El hijo del Chapo admitió en su declaración de culpabilidad que había raptado a Zambada, entonces uno de los hombres más buscados del mundo, “con la esperanza” de obtener cierta indulgencia por parte del gobierno estadounidense, agregó el medio.