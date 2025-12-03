Elenco y producción de “Somos Familia” celebraron el cumpleaños de Oka Giner

La nueva telenovela producida por Ignacio Sada, protagonizada por la propia actriz y por David Zepeda.

Por Mino D’Blanc

Este lunes 1 de diciembre en una pausa de las grabaciones de la telenovela “Somos Familia”, producción ejecutiva del experimentado Ignacio Sada para TelevisaUnivision, tanto la producción como el elenco sorprendieron con un pastel a la actriz Oka Giner, protagonista femenina de la historia, para celebrar su onomástico.

En el festejo realizado en una locación al sur de la Ciudad de México, estuvieron presentes los actores Alejandro Ávila, Andrés Vázquez y Jaime Maqueo, quienes entonaron “Las Mañanitas” a la cumpleañera.

La famosa artista comentó que se siente dichosa de celebrar un año más de vida en medio de personas tan queridas y profesionales. A la vez, puntualizó que iniciar un nuevo ciclo trabajando en una telenovela como ésta la hace sentir feliz y orgullosa.

“Somos familia” es un melodrama protagonizado por la actriz, así como por David Zepeda. Narra la historia de Verónica Arellano, mujer que siendo muy joven da a luz a una niña, pero sus padres la obligan a darla en adopción. Marcada por ese suceso, ella se convierte en periodista para investigar y encontrar a su hija.

“Somos familia”, título provisional de este melodrama, se estrenará por “las estrellas” en el segundo trimestre del entrante año 2026.