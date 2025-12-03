“Neri Vela: Espacio sin Límites”: el documental del primer astronauta mexicano que viajó al espacio, muy pronto en las salas de cine a nivel nacional

Producido y dirigido por Ricardo Arnaiz.

La historia del Dr. Rodolfo Neri Vela, quien marcó un antes y un después en la ciencia en México y a nivel mundial.

Por Mino D’Blanc

En este 2025 se cumplen 40 años en que el Dr. Rodolfo Neri Vela (Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, martes 19 de febrero de 1952) se convirtió en el primer astronauta mexicano en haber viajado al espacio.

Fue la noche del martes 26 de noviembre de 1985 cuando a bordo del transbordador espacial Atlantis, la Misión STS-61-B despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Fue precisamente en esa misión en la que el Dr. Neri Vela participó como especialista llevando una serie de experimentos diseñados por científicos mexicanos. El objetivo principal era poner en órbita los satélites de comunicación AUSSATT II y SATCOM K-2 y Morelos II, este último, el segundo satélite de comunicaciones mexicano.

Fueron 109 veces las que el célebre científico orbitó la tierra, tomó fotografías y experimentó, cumpliendo con éxito total la misión, en la que participaron también los astronautas Brewster H. Shaw Jr. (comandante de la misión), Bryan D. O’Connor (piloto), Mary L. Cleave, Sherwood C. Spring y Lerry L. Ross (especialistas de misión) y Charles D. Walker (especialista de carga). Regresaron a tierra a la Base Edwards de la Fuerza Aérea Estadounidense en California el día martes 3 de diciembre.

Cabe mencionar que el Dr. Rodolfo Neri Vela fue elegido entre 800 concursantes para tan importante misión. Entrenó medio año en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston, Texas.

En conmemoración de tan importante acontecimiento que marcó un antes y un después en la ciencia no solo de México, sino a nivel mundial, el reconocido director y productor Ricardo Arnaiz (“La Leyenda de la Nahuala”, “Nikté”, “El Americano-The Movie”, “Héroes”, por mencionar solo algunas), que ha sido galardonado con los codiciados premios Ariel y la Diosa de Plata, decidió llevar a la pantalla la historia del doctor, que es su héroe de la infancia, quien lo inspiró a seguir sus sueños de hacer cine de animación.

“Neri Vela: Espacios sin Límites” es un largometraje documental que explora la vida del notable científico mexicano para entender el por qué llegó al espacio, el por qué es y debe ser un ejemplo y aliciente para las nuevas generaciones y al mismo tiempo por qué la industria aeroespacial en México ha estado lacerada durante tantos años.

Por su compromiso social es importante puntualizar que el Dr. Neri Vela siempre ha estado vinculado con proyectos educativos y científicos no solo en México, sino en otros países, por lo que a su retorno de tan importante misión, regresó a dar clases a su alma mater, la UNAM, de donde egresó en el año de 1975 como Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de la Facultad de Ingeniería. A través de becas de CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) terminó una maestría en Sistemas de Telecomunicaciones por la Universidad de Essex y un doctorado por la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Además, ha sido catedrático de otras importantes universidades e instituciones educativas y ha impartido cualquier número de conferencias en las que comparte su experiencia, su prosapia y sus consejos a todas y todos los presentes.

De los año 1980 a 1990 participó en el diseño de la Estación Espacial Alfa, de la Agencia Espacial Europea. Ha trabajado también en el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos en Estados Unidos, en la Institución de Ingenieros Eléctricos en el Reino Unido y en la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas y en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas en México.

En los años 2010 y 2011 colaboró en la creación de la Agencia Espacial Mexicana.

Las nuevas generaciones inspiradas por esta personalidad, deberán estar rompiendo esquemas y convencionalidades para conquistar el espacio nuevamente. México ya es parte indispensable de la preparación de los viajes a la luna y al planeta marte.

La narración de este documental la realizó el reconocido primer actor mexicano Bruno Bichir. Los diálogos adicionales los grabó Antonio Elizaga.

La dirección de fotografía corrió a cargo de Pasquale Calone. El guion es del propio Ricardo Arnaiz y Adriana Durán. La música de Mario Arreola.

El tema musical de “Neri Vela: Espacio sin Límites” es “Buena suerte” autoría de Raúl Neri (tío del Dr. Neri Vela), interpretado por Alex Lora y El Tri. También contiene las canciones “Amor del 2 de octubre”, autoría del propio rocanrolero y tocada por El Tri, y “Canción Mixteca”, autoría de José López Alavez.

Animex Presenta “Neri Vela: Espacios sin Límites”, una producción de Perro Negro Films, Babenett y New Art. Muy pronto en las salas de cine de toda la República Mexicana.