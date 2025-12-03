Tonantzin Fernández Refuerza la atención a personas vulnerables con “Abrigando Cholula”

Staff/RG

El número de beneficiarios incrementará de 4 mil 500 a 5 mil y la edad mínima de registro se reduce a 57 años.

Asimismo, se anuncia el encendido del árbol navideño, mega posada y presentación musical para el 15 de diciembre.

2 de diciembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, en coordinación con el Sistema Municipal DIF que preside la Mtra. Lupita Fernández, presentó la segunda edición del programa “Abrigando Cholula”, mediante el cual se otorgarán chamarras a personas adultas mayores y población en situación de vulnerabilidad en todo el municipio.

La Mtra. Lupita Fernández destacó que las prendas cuentan con estándares de calidad que garantizan protección ante las bajas temperaturas, además de su durabilidad. Informó también que para este año el programa incrementará su cobertura, pasando de 4 mil 500 a 5 mil beneficiarios.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández señaló que, en atención a las solicitudes de la ciudadanía, la edad mínima de ingreso al programa se reduce de 60 a 57 años, lo que permitirá ampliar el alcance de este apoyo.

Los requisitos para el registro son los siguientes:

• Copia de INE

• CURP actualizado

• Comprobante de domicilio

El registro se llevará a cabo en las oficinas del DIF Municipal, mientras que la entrega de chamarras se realizará en todas las juntas auxiliares del municipio a partir del 16 de diciembre.

TONANTZIN FERNÁNDEZ PRESENTA LAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: ENCENDIDO DEL ÁRBOL Y MEGA POSADA

En otro tema, la presidenta municipal informó que el encendido del árbol navideño tendrá lugar el 15 de diciembre, evento que incluirá una mega posada y concluirá con la presentación de una agrupación musical sorpresa.

Estas actividades tienen como propósito fortalecer la convivencia familiar, impulsar el turismo y generar una mayor derrama económica en beneficio de las y los comerciantes del municipio.