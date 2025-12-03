Reik lanzó “Viernes”, su nuevo sencillo que pertenece a “TQ+”, su producción discográfica que saldrá este mes de diciembre

El exitoso trío mexicano ya tiene fechas internacionales y nacionales confirmadas para el 2026.

Por Mino D’Blanc

“Viernes” es el nuevo sencillo del exitoso grupo mexicano Reik, el cual pertenece a “TQ+”, su próxima producción discográfica. Dicha canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Este tema fue realizado en colaboración con Gabito “Ballesteros”, el pionero de los corridos tumbados, quien cautiva con su moderna vibra latina y su melancolía en tonos de pop urbano.

En “Viernes”, tanto Reik como Gabito hablan sobre esa pasión no correspondida que surge desde los primeros encuentros y que confirma el dicho popular: “el que se enamora pierde”.

El video oficial de “Viernes” es muy elegante y presenta evocadoras imágenes cinematográficas de Reik y su invitado especial.

El famoso trío mexicano integrado por Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez ya tiene fechas de presentaciones nacionales e internacionales confirmadas para el 2026. Tal es el caso del sábado 9 de mayo que estarán en Monterrey, Nuevo León, el jueves 14 en Costa 21 en Lima, Perú y el viernes 22 del mismo mes en Guadalajara, Jalisco.

Cabe mencionar que “TQ+” será lanzado en este mes de diciembre.