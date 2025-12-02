Tener una mascota en México cuesta hasta $30 mil pesos al año

Staff/RG

En México, casi 7 de cada 10 hogares tienen al menos una mascota, lo que representa cerca de 80 millones de animales domésticos.

Mantener una mascota puede costar más de $30,000 pesos al año, considerando gastos en alimento, consultas veterinarias, vacunación, esterilización, higiene, juguetes y accesorios, de acuerdo a un análisis de Dinero.mx

Actualmente, una mascota ocupa un lugar sumamente importante en la vida de las familias mexicanas, llegando a considerarse como un miembro más dentro del núcleo familiar. Sin embargo, Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, señala que “tener una mascota es también una importante responsabilidad financiera y social, ya que se adquiere la obligación de mantener en estado saludable a tu compañero canino o felino.”

De acuerdo con información del INEGI, en nuestro país, a nivel de hogares, 69.8% cuenta con algún tipo de mascotas, es decir, un total 80 millones de animales domésticos: 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y 20 millones una variedad miscelánea de otras mascotas pequeñas.

Para las personas que buscan adquirir cualquier mascota, la plataforma de información financiera Dinero.mx, les comparte cuáles son los costos más representativos de su crianza, para tomarlos en cuenta.

La salud de las mascotas: un tema a considerar

Según estimaciones de la consultora Deloitte, el mexicano promedio gasta alrededor de 2,884 pesos mensuales en sus mascotas. Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) eleva esa cifra a $3,500 pesos por mes, considerando alimento, atención médica, higiene (baños) y compra de accesorios.

Ahora bien, la investigación de Dinero.mx, encontró que el costo de una consulta privada para mascotas puede oscilar entre $400 y $800 pesos, sin considerar la compra de los medicamentos.

Sobre los gastos médicos, la ANPEC refiere que el esquema de vacunación y esterilización, por única vez, alcanza los $3 mil pesos.

Comida y juguetes: otro gasto importante

Por otro lado, hay que considerar que las mascotas también necesitan alimentación diaria y actividades o juguetes para mantenerse activos. El precio promedio de los juguetes para perros en los anaqueles está entre $25 y $300 pesos mexicanos, mientras que las transportadoras cuestan en promedio entre $600 y $3 mil pesos.

Y por último, según datos de Profeco y la AMMVEPE, el alimento para perros puede costar entre $175 y $400 MXN por kilogramo. Para un animal de tamaño mediano a grande, la alimentación anual oscila entre $10,000 y $18,000.

Tomando en cuenta todos los datos presentados de nuestra investigación, Alejandro Sena, director general de Dinero.mx puntualiza que “mantener una mascota en México, puede costar más de $30,000 pesos anuales, los cuales debes presupuestar en tus gastos de manera cotidiana pues muchos de ellos son imprescindibles como sus consultas veterinarias y vacunas.”