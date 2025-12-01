PT confirma alianza federal con Morena y PVEM

Definirán próximamente candidaturas locales

Jorge Barrientos

La integrante de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo (PT), Lizeth Sánchez García, acompañada por los diputados federales Antonio López Ruiz y Nora Merino Escamilla, así como por la diputada local Xell Ariana Hernández, confirmó que para las elecciones federales de 2025 el PT irá en alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En conferencia, Sánchez García señaló que esta coalición permitirá fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Sin embargo, precisó que aún no se definen las estrategias para el ámbito local, es decir, para presidencias municipales y diputaciones en Puebla.

Aseguró que el PT “está más fuerte y unido que nunca”, por lo que tomarán decisiones con base en la fuerza política que han consolidado en los últimos años.

Talleres de formación ideológica en municipios de Puebla

Durante su participación, Sánchez García también destacó el avance de los talleres de formación ideológica que el partido ha impulsado en diversos municipios como Huehuetla, Hueytamalco, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Cuautinchán, Tecali de Herrera y San Gabriel Chilac.

PT anuncia marcha “nutrida y pacífica” en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum

El diputado federal del Partido del Trabajo, Antonio López Ruiz, anunció que este sábado el movimiento de la Cuarta Transformación realizará una marcha “nutrida, pacífica y con legitimidad”, en respaldo a la presidenta de México, a quien consideró motivo de orgullo nacional.

El legislador destacó el mensaje reciente del expresidente López Obrador, al afirmar que el país cuenta con una gran mandataria, y sostuvo que senadores, diputados y militantes del movimiento se movilizarán con organización y unidad.

López Ruiz subrayó que desde el Congreso han respaldado plenamente al gobierno federal, particularmente con la aprobación del paquete económico, que —dijo— mantiene un tipo de cambio estable, inversión extranjera récord, recaudación histórica y manejo responsable de la deuda. Recordó que para 2025 se destinará más de un billón de pesos a programas sociales, incluido el nuevo apoyo para mujeres de 60 a 64 años, la beca Rita Cetina.

Destacó también avances legislativos como la Ley General de Aduanas, las próximas reformas a fiscalías estatales y la prioridad de aprobar este año la Ley General de Aguas.

El diputado criticó a la oposición al señalar que el PRI busca “capitalizar tragedias” y que el PAN “no logra reinventarse”, incluso con procesos internos fracturados en Puebla.

En contraste, afirmó que el PT cierra el año con fortalecimiento en afiliación, trabajo territorial y presencia en colonias. Informó que jóvenes como Pablo Hidalgo están impulsando nuevas adhesiones, y que el partido mantiene coordinación con el gobernador y el alcalde Pepe Chedraui en materia de gestión.

López Ruiz concluyó que el PT avanza unido rumbo al cierre del año y seguirá respaldando al gobierno federal, estatal y a su dirigencia.