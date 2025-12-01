Poblanos elitistas: Nivel de estudios, orientación sexual, clase social y edad, principales elementos de discriminación en Puebla capital

Presenta Gobierno de la Ciudad Diagnóstico sobre la Prevalencia de la Discriminación y la Violencia de Género

Los datos recabados permitirán orientar acciones estratégicas en los territorios con mayor incidencia_

Puebla, Pue., 01 de diciembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género presentó el Diagnóstico sobre la Prevalencia de la Discriminación y la Violencia de Género en el Municipio de Puebla, un estudio realizado en coordinación con el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, cuyo objetivo es fortalecer la construcción de políticas públicas basadas en evidencia y con perspectiva de género.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario de Santo Tomás Chautla, una de las cinco juntas auxiliares donde se levantó este estudio.

Durante su intervención, la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, destacó que este diagnóstico “nos permite mirar de frente las realidades que viven las mujeres en su vida cotidiana, y nos obliga a actuar con responsabilidad, sensibilidad y urgencia”.

Durante su intervención Josefina Manjarrez Rosas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, en representación de la rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, subrayó el compromiso de la institución para generar conocimiento que contribuya a construir entornos más seguros para mujeres, niñas y adolescentes.

El estudio fue aplicado en un polígono conformado por las juntas auxiliares de San Pedro Zacachimalpa, Santo Tomás Chautla, San Baltazar Tetela, Santa María Guadalupe Tecola y San Andrés Azumiatla.

De acuerdo con los resultados, las principales causas de discriminación se relacionan con el nivel de estudios, orientación sexual, clase social y edad, registradas en espacios públicos, laborales y educativos.

En materia de violencia de género, los ámbitos con mayor incidencia son el escolar, laboral, digital, familiar y de pareja. Asimismo, predominan las violencias sexual, psicológica y física.

Estos datos permitirán orientar acciones estratégicas en los territorios con mayor nivel de incidencia.

Asimismo, representantes de las cinco juntas auxiliares recibieron los ejemplares del diagnóstico, reconociendo que esta información será fundamental para impulsar procesos comunitarios de prevención y atención.