En Puebla, 5 mil 959 casos activos en VIH: Salud

Erika Méndez

En Puebla hay 5 mil 959 casos activos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), reveló Crisbel Domínguez Estrada, directora de Salud Pública.

En conferencia de prensa, dijo que los casos son atendidos en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).

Destacó que en los últimos años la mortalidad por SIDA ha disminuido paulatinamente.

Este 2025 hay una tasa de 2.1 con 146 defunciones y detectados 770 casos nuevos.

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, fecha proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).