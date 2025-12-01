La tregua terminó

Por Manuel CARMONA

Para entender la lluvia de filtraciones que hemos visto y leído en diversos espacios de opinión en las últimas semanas, e incluso una serie de indirectas que se han vertido cada vez con mayor insistencia desde el púlpito del poder en Puebla, la respuesta no está en las supuestas maniobras del senador Ignacio Mier Velasco para tratar de desestabilizar al gobierno estatal, más bien tales publicaciones y trascendidos son la consecuencia de LA LUCHA INTERNA natural y ANTICIPADA que más tarde o más temprano se iba a suscitar de todos modos entre los grupos y corrientes morenistas de poder, que buscan un lugar en el tablero del ajedrez político que se jugará en el 2027, así de simple.

Ante la evidente ausencia de una OPOSICIÓN en Puebla, la élite gobernante no tiene enemigos ni OBSTÁCULOS EXTERNOS, de ahí que las amenazas y contrapesos provienen únicamente del INTERIOR DEL GRUPO POLÍTICO DOMINANTE, que una vez ganada la elección gubernamental del año pasado como suele pasar normalmente, SE FRAGMENTÓ y se ha comenzado a reconfigurar con miras a participar en el proceso electoral del 2027.

PAN, PRI, MC actualmente no son NADA, no significan ninguna amenaza, se encuentran reducidos a un rol meramente simbólico.

MORENA tiene razón cuando repite una y otra vez que la oposición está MORALMENTE DERROTADA, los Riestra y los Rivera se han achicado hasta excesos criticables. Los priístas ni dirigente tienen y el movimiento naranja hoy está completamente alineado.

Por otra parte, si bien es cierto existe un fuerte liderazgo político reconocido por todos en el PRESENTE y que es encarnado por el titular del Poder Ejecutivo Local, eso no significa que no existan grupos de interés que deseen incidir y participar en la disputa por el FUTURO y eso el Gobernador Armenta lo tiene suficientemente claro. Por eso sabe que su primo Ignacio Mier Velasco y que el ex Gobernador Sergio Salomón Céspedes son las únicas figuras políticas con peso real y con capacidad de aglutinar a los grupos que andan sueltos y que en algún momento podrían convertirse en un obstáculo para las aspiraciones naturales de continuidad del proyecto político del mandatario.

Sabe que Nacho y Salomón sí están muy cerca del centro de gravedad del poder en la capital del país, además de que tienen relación, aunque esporádico pero tienen trato y contacto con la Presidenta Claudia Sheinbaum y por lo tanto sería un exceso de confianza soslayarlos, por eso como una medida ad cautelam es necesario neutralizarlos.

El gobernador Armenta sabe muy bien que más allá de los acuerdos y los pactos que se hayan podido suscribir con ellos en el pasado, LA TREGUA TERMINO. Doble AA, doble SS y Nacho, los tres son un claro ejemplo de zoon politikón en el sentido aristotélico de la expresión y los tres quieren lo mismo: la apropiación del futuro, por eso llegó la hora de tomar posiciones en lo que será la próxima línea de batalla.

Quien gobierna hoy está plenamente consciente que en la lucha por el poder no hay amigos ni lealtades, SOLO INTERESES, por eso hay que ir despejando el camino y no hay mucho margen para las consideraciones.

El Gobernador sabe que las alianzas solo son temporales y que los grupos al interior del partido ya están moviendo sus fichas, por eso ha deslizado este primer mensaje, disfrazado de indiscreción: la llevada y traída lista de 22 ex funcionarios de alto nivel de la pasada administración y de 16 Presidentes Municipales, todos ellos bajo investigación, con una característica muy peculiar, que son afines o tienen algún tipo de vinculación con Salomón y con Mier. De ahí que la ya famosa lista no es un descuido, es en realidad un amago previo a las hostilidades, ES UNA FILTRACIÓN DESDE EL PODER.

Probablemente si hay expedientes, quizá hasta se estén integrando carpetas en la Fiscalía. Quizá alguno de los mencionados sí sean responsables de algo o quizá NO, eso ya se verá en su momento, pero por ahora, simplemente es la primera llamada al Senador y al Comisionado para que se mantengan al margen, que bien o mal los acuerdos a los que se llegaron en el pasado, total o parcialmente ya se cumplieron, pero que el 27 es suyo y no está dispuesto a negociar, que él lleva mano y tal vez los tome en cuenta de alguna manera, que quizá pudiera aceptar una que otra sugerencia y recomendación, pero que en este momento ÉL SE ENCUENTRA A CARGO, es lo que les está reiterando.

Por eso irse con la finta de que Nacho Mier tenga tantos poderes y sea capaz de rehacer y ALTERAR EL ESCENARIO POLITICO a su antojo en el momento que quiera, resulta muy aventurado y pone en evidencia la novatez, la ligereza y lo poco que somos capaces los destinatarios del mensaje, para comprender los fenómenos del poder.

Propagar la versión de que Nacho es el filtrador, el malvado que quiere poner a pelar a todos los actores políticos en Puebla, es un distractor para generar confusión, es parte del juego, pero de eso a que sea real, HAY UN ABISMO.

Todo parece indicar, que esto apenas empieza, que las presiones y jaloneos irán subiendo de tono conforme avance el 2026 donde se presagia que habrá de todo, no solo filtraciones, sino ya denuncias formales en proceso, linchamientos mediáticos al por mayor y posiblemente las primeras sanciones.

Habrá que ver del otro lado, cuáles serán las reacciones, supongo que no se quedarán de brazos cruzados, pero por lo pronto, la tregua ya terminó…

* El autor es abogado, escritor y analista político.