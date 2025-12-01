¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

“El PRI poblano: renovarse… o repetir el mismo capítulo por enésima vez”

Jorge Barrientos

El Consejo Político Estatal del PRI Puebla se reunió para tomar una decisión “trascendental”: aprobar por mayoría el método estatutario por Asamblea de Consejeras y Consejeros para renovar su dirigencia estatal.

Suena serio, suena democrático… suena a que todo está acomodado desde antes. Y, sorpresa, sorpresa: el método beneficia directamente a Lorenzo Rivera, ex alcalde de Chignahuapan, quien parece haber encontrado en el PRI su propio parque recreativo político, donde las reglas siempre terminan acomodándose a su favor.

La duda es si este proceso también sirve para cerrarle discretamente la puerta a Delfina Pozos Vergara, quien —según el manual priista versión 1995— era “la candidata natural”. Pero ya sabemos que en el PRI la naturaleza es caprichosa: hoy eres “natural”, mañana eres “prescindible”.

O tal vez están guardando un tapado, ese personaje misterioso que sólo existe en los pasillos y que será presentado al estilo telenovela: “con ustedes… el que realmente va a mandar”.

El problema es que el PRI ya no está para shows, ni para épicas internas. Sus militantes se cuentan casi como especie en peligro de extinción y los que quedan sobreviven más por nostalgia que por convicción.

Porque, siendo honestos, después de las alianzas con el PAN en 2018, 2021 y 2024, el tricolor quedó tan revuelto que ya nadie sabe si perdió por sus errores, por los del PAN… o por el placer que ambos partidos sienten de estorbarse mutuamente.

Querían crear un bloque opositor contra Morena y terminaron creando un bloque… contra ellos mismos. Morena ni siquiera tuvo que esforzarse: nomás vio cómo se peleaban y pasó caminando, sin prisa, directo al triunfo.

Y por si fuera poco, los pocos perfiles que aún tenían “algo de arrastre” ya migraron a otras fuerzas políticas, no fuera a ser que el PRI los hiciera desaparecer junto con su lista de “simpatizantes activos”.

Pero no nos hagamos: lo mejor está por venir.

Pronto veremos desfilar a los oportunistas profesionales, esos valientes que no tienen posibilidad alguna de ganar una elección, pero que se anotan para negociar regidurías como quien junta estampitas. Gente que no juega a ganar: juega a cobrar.

Así que la gran pregunta de esta renovación es simple:

¿Quiénes serán los héroes —o mártires— que se atrevan en 2025 a buscar una candidatura con las siglas del tricolor?

Porque mientras el PRI se peina para la foto, se acomoda la corbata y presume “unidad”, la realidad afuera es otra:

La decisión final la tendrán los ciudadanos, esos mismos que ya no compran discursos reciclados ni promesas revividas. Ellos dirán si el PRI poblano merece renacer… o si debe seguir repitiendo el mismo capítulo, sólo que cada vez con menos audiencia.

Y aquí la gran pregunta… ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

