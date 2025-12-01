Emiliano Richards de MG se consagra campeón de La GTM Pro 1 de Súper Copa

Staff/RG

Emiliano Richards ganó el campeonato 2025 de GTM Pro1 en la Súper Copa, el piloto de MG obtuvo este lauro en la última vuelta de la competencia disputada en Monterrey, en un controvertido rebase a Salvador de Alba que iba en busca de su sexta corona, cuando superaban a un piloto más lento.

“Una locura. Si la gente supiera lo que luché para cumplir este sueño, para estar acá, no tiene nombre. Todo este sacrificio hoy vale la pena. Felicito al equipo, hizo un gran año. Ganarle a Salvador me llena de orgullo porque es un gran campeón que tuvo la categoría. El mensaje que quiero dejar es que los sueños se cumplen, hay que persistir y confiar, siempre”, dijo el flamante campeón de la GTM Pro 1.

Salvador de Alba no realizó declaraciones en virtud que tenía se subirse a los Tractocamiones. Pero después de haber ganado la primera carrera de la categoría comentó que el AGA Racing Team es un gran equipo, con gente que pone todo en cada carrera.

El tercer lugar de la competencia quedó en poder de Paul Jourdain de JETZ Autopartes quien finaliza una gran temporada: “Vamos a continuar trabajando con miras al 2026, donde saldremos en busca del campeonato porque ya he demostrado que puedo conseguirlo”.

En la GTM Pro 2 el campeonato quedó en poder del piloto de Chihuahua, “Keko” Pérez y en la GTM Light en título se lo adjudicó Juan Carlos Nuñez.

TOP FIVE CARRERA 1 GTM PRO 1

1.- SALVADOR DE ALBA JR

2.- PAUL JOURDAIN

3.- GERARDO NIETO

4.- FRANCO ZANELLA

5.- JOSE ARELLANO

TOP FIVE CARRERA 2 GTM PRO 2

1.- EMILIANO RICHARDS

2.- SALVADOR DE ALBA JR.

3.- PAUL JOURDAIN

4.- PABLO PEREZ DE LARA

5.- JOSÉ ARELLANO

TOVAR EN LA CARRERA Y DE ALBA DE FOTON CAMPEON DE LOS TRACTOCAMIONES EN SÚPER COPA ROSHFRANS

La final de los Tractocamiones en Monterrey fue para el capitalino, Santiago Tovar de Shell Rimula, y el campeonato quedó para el tapatío Salvador de Alba Jr. de Foton.

“Fue una temporada excelente porque siempre estuve peleando el campeonato, ahora a ver lo que podemos hacer en el 2026 y les deseo a todos unas felices fiestas”, dijo Tovar.

“Estoy contento por cómo se dio esta temporada en los tractocamiones y por haber conseguido finalmente el campeonato 2025. Fue una carrera complicada, pero logramos mantener la concentración y salir adelante. A lo largo del año enfrentamos muchos retos, pero nunca bajamos los brazos. Hoy todo ese esfuerzo valió la pena. Estoy muy agradecido con Foton por haber confiado en mí y toda la gente que me apoyó durante la temporada”, expresó Salvador.

Feliz se mostraba, Juan Cantú de Compass Blue, por su segundo lugar después de haberlo hecho ante el director de esta empresa y comentó que hacerlo frente a los regiomontanos, era algo muy especial.

TOP FIVE TRACTOCAMIONES

1.- SANTIAGO TOVAR

2.- JUAN CANTÚ

3.- SALVADOR DE ALBA JR.

4.- JUAN CANTÚ JR.

5.- VALENTÍN NAVA

EN LA F5 GIRÓN GANÓ LA CARRERA Y SOLÍS ES EL CAMPEÓN

El piloto de Zacatecas, Javier Girón, se agenció la victoria en el fin de semana de la final de la Súper Copa Roshfrans 2025 en el Autódromo Monterrey en la F5 Pro 1.

La Fórmula 5 corrió después de la primera carrera de la GTM y Motos. Al final el auto 20 de Girón, color blanco, cruzó la meta con buena ventaja sobre sus oponentes, con un tiempo de 24:16.787. Sacó 0.742 al segundo lugar Héctor Ríos, que cronometró 24:17.529, y tercero finalizó Egui Cisneros, con 24:18.102.

Entrevistado al bajar de su auto, el ganador absoluto dijo, fue una carrera muy emocionante, “la verdad que correr en Monterrey es muy especial. Afortunadamente logramos poner el auto a punto para esta carrera y estoy muy feliz por la victoria”.

El otro zacatecano, Federico Solís, que finalizó en el cuarto puesto de la categoría de llevó el campeonato de la F5 Pro 1 al quedar delante del potosino Enrique Reyna con quien peleaba el máximo galardón.

TOP FIVE CAMPEONTATO F5 PRO 1

1 35 FEDERICO SOLIS 776

2 99 HECTOR RIOS 746

3 74 ENRIQUE REYNA 744

4 20 JAVIER GIRÓN 732

5 91 JOSHUA AGUILAR 655

En cuanto a la F5 Pro el podio de la carrera fue ocupado por Emilio Vázquez, Eslaimen Rached y Ramiro Garza. Mientras que el top five del campeonato quedó de la siguiente manera:

1 50 GAEL AGUILAR 730

2 15 CHRIS VALENCIA 689

3 5 MIKE VALENCIA 666

4 9 BERNIE VALVERDE 647

5 O9 DEBANHI AGUILAR 583

La competencia finalizó con bandera roja por un múltiple accidente cuando faltaba poco para el final