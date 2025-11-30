Choque en ruta a Santiago-Chalma deja dos mujeres muertas y 17 peregrinos heridos

EL VALLE

Santiago Tianguistenco, Méx.- Un trágico accidente se registró la mañana de este domingo en la carretera Santiago–Chalma, cuando una camioneta tipo Urvan que transportaba peregrinos originarios de San Fernando, Huixquilucan, impactó de manera frontal contra un autobús de transporte público a la altura del paraje conocido como El Ahuehuete.

Automovilistas que circulaban por la zona fueron los primeros en alertar a los servicios de emergencia debido a la magnitud del choque.

Minutos después arribaron unidades del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja, Grupo Relámpagos y personal de Protección Civil tanto municipal como de localidades cercanas para brindar atención a las víctimas.

Autoridades confirmaron que dos mujeres de la tercera edad perdieron la vida en el lugar, mientras que 17 personas más resultaron lesionadas, algunas con heridas graves.

Elementos policiales acordonaron el área para permitir el trabajo de peritos que determinarán las causas del accidente.

En el hospital de Malinalco se encuentran: Lidia Vázquez Guadarrama de 43 años, Bibiana Moreno Vázquez de 21 años, Roberto Rodríguez Cervantes de 29 años, Eduardo Vázquez Guadarrama de 24 años, Jonathan Leyva Vázquez de 13 años, Salvador Martínez Rojas de 51 años, Víctor Vázquez Guadarrama de 62 años, Melani Leyva Vázquez de 11 años, Gerardo Vázquez Guadarrama de 48 años, Griselda Vázquez Guadarrama de 13 años, Noé Sánchez Hernández de 51 años.

En el Hospital de Tenancingo se encuentran: Samanta Vázquez Barrios de 11 años, Daniel Morales Perete de 47 años.

Derivado de este hecho, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica del accidente, mientras familiares de las víctimas se trasladan a los hospitales para conocer su estado de salud.