 Con unidad y fuerza el PAN Puebla instala Consejo Estatal y traza su ruta hacia 2027

Staff/RG

En un acto de unidad y reafirmación democrática, el Partido Acción Nacional en Puebla instaló este domingo su Consejo Estatal, contando con la presencia de 100 consejeros electos. Este evento marca un momento clave en la continuidad del relanzamiento del instituto político, proyectando la visión partidista tanto a nivel estatal como nacional.

El paso siguiente fundamental de la dirigencia es volver a la raíz y esencia doctrinaria a través de una sólida campaña de reconocimiento y promoción. El objetivo es presumir con orgullo los buenos gobiernos emanados de nuestras filas a nivel estatal y municipal, conectando estos resultados tangibles y el humanismo político con la base ciudadana.

El partido busca fortalecer su estructura territorial para ser la fuerza política más competitiva en el estado, impulsando:

Regidurías para jóvenes: Garantizar su participación en los cabildos en las 217 planillas.

Plurinominales competirán en territorio: Priorizando el trabajo territorial como motor de resultados.

Regidurías electas por la militancia: Garantizando la representación directa.

Para concluir el encuentro, el Presidente Mario Riestra ratificó que la suma de esfuerzos de cada militante será la clave para alcanzar los buenos resultados y el objetivo de recuperar municipios y distritos clave en el estado de Puebla, reafirmando el compromiso con la victoria.