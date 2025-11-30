¡Cruz Azul elimina dramáticamente a Chivas y va a Semifinales!

Excelsior

En una noche mágica, Cruz Azul le ganó 3-2 a Chivas y avanzó a las semifinales. El Olímpico Universitario explotó y la gloria celeste quedó sellada en una noche que nadie olvidará.

Porque para los rojiblancos hubo un instante que dolió más que cualquier gol recibido: Javier “Chicharito” Hernández, su ídolo, tuvo el pase a semifinales en un penal… y lo voló. Esa imagen quedará grabada en la memoria de todos los seguidores del Rebaño.

El inicio del partido fue un aviso de que todo podía pasar. La Hormiga González, campeón de goleo, se lesionó en el calentamiento y se fue directo a las gradas. Su ausencia obligó a improvisar, y Cade Cowell respondió de inmediato: al minuto 8, tras un tiro de esquina cobrado rápido por Efraín Álvarez y un pase del Piojo Alvarado, apareció solo para marcar el 1-0. Un balde de agua fría para Cruz Azul, que llegaba con 25 partidos sin perder en casa.

Pero la Máquina no se dejó intimidar. Al minuto 14, con un juego paciente y preciso desde el fondo, Gabriel “Toro” Fernández empujó el balón para el 1-1. Las gradas estallaron entre el rugido de la afición celeste y los cantos de Chivas, mientras ambos equipos ofrecían intensidad y espectáculo como nunca en la ida.

Al 35’, Bryan González aprovechó rebotes en el área y puso nuevamente a Chivas arriba. Cruz Azul, paciente, inteligente y calculador, fue encontrando espacios. Al 72’, Jeremy Márquez marcó un golazo: control fuera del área, giro y disparo al poste antes de entrar para empatar 2-2.

El dramatismo alcanzó su pico al minuto 80: Santiago Sandoval fue derribado en el área y Chicharito Hernández falló el penalti que podía cambiarlo todo. De esa forma, injusta y dolorosa, terminó el ciclo del Chicharito que en diciembre acaba su contrato.

Pero la historia tenía un último giro: en la última jugada, Charly Rodríguez apareció para sentenciar el 3-2 definitivo.

Cruz Azul avanzó a semifinales, mientras Chivas se quedará con la herida abierta de un penal fallado que pudo cambiar su destino.