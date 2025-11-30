A favor del mando único policial: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib está a favor de la iniciativa del gobernador, Alejandro Armenta Mier, sobre la creación de la figura del mando único policial.

Ante esto, señaló que el contar con este esquema de trabajo en el tema de seguridad no le restará atribuciones y facultades a la capital poblana, porque desde hace varios meses se trabaja de esta forma.

Comentó que está comprometido a colaborar con los diferentes órdenes de gobierno en todos los rubros, para el bien de la gente.