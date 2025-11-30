Enciende Pepe Chedraui árbol e iluminación navideña en la capital

– _El primer cuadro de la ciudad brilla con 4 mil 200 piezas luminosas y el árbol de 20 metros de altura_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 30 de noviembre de 2025.- En el marco de la temporada de fin de año, el presidente Pepe Chedraui Budib encendió el Árbol Navideño de 20 metros de altura en el zócalo y la iluminación en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, reuniendo a miles de familias para disfrutar del inicio de las actividades de Vive el Invierno en la capital.

Con un ambiente lleno de emoción, música y convivencia, se llevó a cabo un espectáculo de luces, colores y elementos decorativos, que resaltan la belleza de la ciudad, además unen las familias para celebrar y disfrutar.

El presidente municipal Pepe Chedraui acompañado de la presidenta del patronato del SMDIF MariElise Budib, e integrantes del gabinete, realizó el conteo para el encendido del árbol junto con familias, niñas y niños quienes festejaron el inicio de la celebraciones navideñas.

Con el encendido oficial, la capital arranca semanas de actividades culturales, recreativas y artísticas, en las que se espera recibir a visitantes con un ambiente festivo que invita a recorrer, disfrutar y celebrar.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos se llevó a cabo la colocación de 4 mil 200 piezas luminosas en puntos emblemáticos del Centro Histórico, así como árboles de 4 metros en las presidencias de las 17 juntas auxiliares.

La temporada invernal ya brilla en Puebla, y el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de construir momentos que llenen de alegría y convivencia a todas las familias poblanas.