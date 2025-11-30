La ensalada en la Auditoría Superior del Estado

DEBATE

Desde grupos políticos que buscan mantener el control del organismo, viejos cuadros políticos en busca de revancha y redención personal y pública, hasta quienes luchan por su primera oportunidad después de años de preparación profesional y académica.

Una verdadera ensalada va en búsqueda de encabezar la Auditoría Superior del estado (ASE), después de que el viernes pasado acabó el plazo y se registraron catorce precandidatos, que podrían parecer demasiados, pero, tal vez, no lo sean, si se toma en cuenta que ¡tres decenas amagaban con buscar este importante cargo público!: 14 se apuntan por la Auditoría Superior del estado

Los favoritos parecen el primer inscrito, Román Sánchez Zamora, puesto que tiene la mayor preparación académica, consenso social y experiencia plasmada en libros y artículos, aunque sectores cercanos al grupo en el poder apuntalan a Germán Reyna, con menos currículum educativo, pero, al parecer, más cercanía con quienes –finalmente – tienen la prerrogativa de decidir.

Y, aunque pueda haber punteros, tampoco puede descartarse algún “tapado o caballo negro”, una ficha escondida en el listado, camuflada entre todos los aspirantes, para evitar golpeteos previos, pero que pueda ser la VERDADERA ELEGIDA, como las tres mujeres en el listado: Vinissa Morales Mina, Bibiana González Pérez y María de Jesús Rodríguez Campos, quienes comparten la ventaja del género de moda, aunque ninguna cuenta con estudios superiores a la licenciatura.

UN EX CANDIDATO PRIÍSTA DERROTADO, EL HIJASTRO PROMINENTE, LAS ESPADAS VENGADORAS ETC

La ensalada en la ASE no estaría completa sin un ex candidato priísta derrotado en las urnas, como José Amador Tejeda Carvajal, que contendió en 2018 por la presidencia de Amozoc, pero perdió y también apareció en documentos de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PVEM.

Otro que llama la atención es Juan Carlos Moreno Valle Abdala, que en mayo del 2022 fue designado por el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta como secretario de la Función Pública, después de estar al frente del organismo Carreteras de Cuotas Puebla. El ex mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes lo mantuvo en ese cargo y dos años después Juan Carlos acusó que 10 de sus ex compañeros en el gabinete barbosista estaban acusados por desvío de recursos.

Juan Carlos Moreno Valle fue hijastro de la poderosa directora de la Lotería Nacional y ex funcionaria en los sexenios morenistas de Luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes, Olivia Salomón:Ex colaboradores de Miguel Barbosa Huerta, acusados por desvío de recursos, señaló Juan Carlos Moreno Valle

Con espadas flamígeras y vengadores, el ex titular de la ASE, Francisco Romero Serrano y su grupo buscan revancha y redención, después de que les echaron abruptamente del organismo. Busca por tercera vez el control del organismo, que obtuvo en 2019, pero debió dejar ante la acusación de violencia familiar: Video desde Puebla: Congreso local suspende al auditor Francisco Romero Serrano

ROMERO SERRANO: “UNO DOS TRES POR MI Y TODOS MIS COMPAÑEROS”

Pero Romero Serrano no se registró solo para contender, sino que –al parecer – lo hizo con Bibiana González Pérez y Rafael Cepeda Morales. La primera fue vinculada al ex auditor a través de uno de los despachos que trabajaron para él y el segundo comenzó en el gobierno de José Juan Espinosa en el ayuntamiento de San Pedro Cholula, luego siguió con Luis Alberto Arriaga y fue director Jurídico de la auditoría con Romero Serrano.

Se dice que desde ese cargo favoreció a José Juan, de quien sería compadre, al igual que de Romero Serrano. Ya concursó para la auditoria y fue cuestionado al respecto por el PAN, aunque actualmente es catedrático del Colegio de Puebla: Comparecen aspirantes para ocupar titularidad de la ASE

Otra postulación interesante es María de Jesús Rodríguez Campos, auditora externa con David Villanueva y durante el ayuntamiento panista de Puebla con Eduardo Rivera Pérez, hoy acusado de múltiples tropelías en el manejo de recursos públicos. María de Jesús es miembro de la Asociación de CP de estado de Puebla, actual vicepresidenta de Membresía y Difusión, asociada de Coserpro Auditoría” se refiere a Corporativo de Servicios Profesionales: Video: Gestión de Eduardo Rivera- Adán Domínguez no justificó 300 mdp, acusa contralora municipal

La ensalada se completa con quienes llevan tiempo en la búsqueda de algún organismo público, que implique poder, manejo de recursos y proyección socio-política, como José Manuel Domingo Peña, que contendió por la ASE en 2011 o Gabriel Hernández Campos, que compitió por la CEDH. Aunque catorce se o los canddidatearon, el próximo miércoles será el primer filtro, cuando los diputados revisen documentación y digan quiénes sí cumplieron requisitos.

El martes 9 y 10 de diciembre serán entrevistados los aspirantes que hayan superado el primer filtro, el miércoles de esa misma semana se define la terna FINAL de contendientes y un día después, el 11 del mes entrante, el pleno deberá elegir al próximo titular de la ASE con, al menos, dos terceras partes de los votos, para que tome protesta el primero de enero del 2026.