Amarga condena futbolística

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Así podríamos catalogar la situación actual del fútbol profesional en Puebla con el equipo de La Franja.

Desde hace muchos años, en Puebla jamás logramos salir de la mediocridad directiva de quienes han encabezado, en distintas etapas, al equipo camotero.

Y no lo digo por menospreciar a nadie, en absoluto; me refiero simplemente a que nunca se pudo formar parte de un gran conglomerado de empresas que, como sucede en otros lados, pudiera encargarse de los destinos económicos del equipo para dejar de dar lástimas.

Monterrey tuvo su mal momento en la época de Lankenau y, después de algunos periplos, fue rescatado por FEMSA.

Los Tigres, cuando la UANL ya no pudo, entró al rescate CEMEX.

Toluca, cuando la cervecería ya no quiso seguir, quedó en manos muy sólidas como las de la familia Díez (Nemesio y Valentín).

Cruz Azul, con su problemática de los Álvarez, sigue respaldado por la cooperativa que lo mantiene generalmente en lo más alto de nuestro fútbol.

Chivas, después de años de incertidumbre, cayó en manos de Jorge Vergara y posteriormente de su hijo Amaury y, sea como sea, y aun con toda la problemática que significa jugar con puros mexicanos, está ahí en la pelea generalmente.

La mayoría de los equipos de primera división, con excepción de los que se encuentran en multipropiedad, gozan al menos de una estabilidad económica que les permite competir.

En el caso de Puebla, siempre hemos estado con el rosario en la mano, pasando por épocas donde existía pasión y ganas, pero faltaba dinero para poder competir. Ahora no se tiene ni pasión, ni ganas, ni dinero, al estar el equipo en un terrible “valemadrismo”, en manos de fuereños que solo llegaron a Puebla a llenarse los bolsillos aprovechando el desinterés de los verdaderos dueños.

En manos de prestanombres como el señor Jiménez, que solo están para la foto y para engañar a sus allegados, haciéndolos creer de manera infantil que realmente son los dueños del equipo.

Hoy, ante los problemas que enfrenta el verdadero grupo propietario del equipo, se habla y especula del interés de una fibra americana por hacerse del control del club, lo cual sonaría lógico después de toda la problemática pública que rodea a Grupo Salinas.

De acuerdo con el periodista René Tovar, se sabe de esta oferta sobre la mesa; lo que no quedó claro es si sería para mantener la franquicia en Puebla o mudarla a Veracruz, como se ha venido especulando.

Todos estos movimientos, en caso de llevarse a cabo, serían posteriores a la realización de la Copa del Mundo 2026, por lo que a este asunto aún le queda mucha historia por contar.

Llevarse al Puebla del estado no será tarea fácil, incluso venderlo, aun cuando permaneciera en la Angelópolis.

La verdad es que la situación está mucho muy enredada. Por principio de cuentas, la poca claridad de los dueños: se sabe que los dueños oficiales ante la FMF son unos prestanombres tinterillos con domicilio fiscal en un Infonavit de Morelia; que aquí en Puebla se ostenta como dueño un tal Manuel Jiménez, de quien todos los que vivimos en Puebla sabemos que no es el dueño y que incluso cobra alrededor de 600 mil pesos mensuales por tomarse la foto como supuesto propietario.

El equipo no tiene ningún activo y mucho menos cartas de jugadores con un valor significativo.

Además, enfrenta una demanda millonaria por la explotación de la marca y motes del equipo por parte del dueño de las mismas, que no es otro que el poblano Ricardo Henaine, y de quien se dice interpondrá o ya interpuso demandas legales en instancias fuertes para que, en caso de una venta, se le tenga que liquidar el millonario adeudo que la franquicia tiene con él.

Hasta donde yo sé, esas fibras o grupos extranjeros que pretenden comprar equipos de fútbol lo hacen ante situaciones claras y ante todas las instancias judiciales, para no enfrentar un problema posterior.

Y, desgraciadamente, el Puebla cuenta con todo menos con claridad para poder llevar a cabo una transacción apegada a la ley y con total transparencia.

¿Quién compraría, en su sano juicio, un equipo con riesgos de embargos, demandas por el uso de la marca, sin saber realmente quiénes tendrían que firmar como dueños (aunque todos sabemos quién es el dueño), pero sin claridad legal a ciencia cierta?

Con posibilidades, aunque no está confirmado, de que pudiera estar intervenido por el SAT y la UIF.

En serio lo digo, ¿quién?

De verdad que los poblanos tenemos que sufrir una amarga condena futbolística.

Mientras tanto, en lo deportivo, el equipo trabaja ya bajo las órdenes del nuevo DT, Albert Espigares, quien intentará, junto con su cuerpo técnico, armar una escuadra que pueda competir al menos de manera digna durante el próximo torneo, mientras se ve —o no se ve— qué futuro le espera a la franquicia del equipo de La Franja.

Anexo entrevista con el periodista deportivo de corte nacional René Tovar para que usted juzgue y tenga, como siempre, la mejor opinión.

