Más de 60 congresos en Puebla capital en 2026: Jaime Oropeza

Margarita Tenahua

El secretario de Economía y Turismo de Puebla capital, Jaime Oropeza Casas, informó que el próximo año se tienen proyectados más de 60 congresos y convenciones, destaca el Smart City Congress Latam.

En este sentido, resaltó que hay entre 80 empresarios o congresistas interesados en realizar su actividad en la ciudad, por ello, ya están trabajando de la mano con ellos.

Asimismo, refirió que otro sector que está prefiriendo la ciudad son las productoras de series de televisión, películas o para grabar comerciales.

Por lo tanto, dijo que su dependencia ya conforma un catálogo de locaciones.