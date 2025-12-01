Video: Del 8 al 12 de diciembre, 64ª edición de la Feria Guadalupana

María Huerta
Del 8 al 12 de diciembre, el Seminario Palafoxiano será sede de la 64ª edición de la Feria Guadalupana, que espera más de 150 mil personas.
El evento, además de diversas actividades religiosas, culturales y gastronómicas, contará con la presentación de grupos musicales y misas durante los 5 días.
El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla, Francisco Javier Martínez, abundó que esta feria tiene el objetivo de colaborar con la formación de los seminaristas y, al mismo tiempo, atestigua la devoción a la virgen de Guadalupe.
