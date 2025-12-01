Video: Docentes de la Escuela Normal Benito Juárez de Zacatlán piden cambio de dirección

María Huerta
Docentes de la Escuela Normal Licenciado Benito Juárez de Zacatlán solicitaron a la secretaría de Educación Pública (SEP) emita la convocatoria, para la renovación de la dirección del plantel educativo.
Al acusar una presunta serie de irregularidades de la actual encargada de despacho, Cristy Martínez.
“Desde abuso de poder, ambiente laboral hostil y malos tratos” son las irregularidades que señalaron los docentes.
