La Rectora Lilia Cedillo reconoce el reto que implica formar adolescentes en la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera

Staff/RG

Al escuchar el Cuarto Informe de Labores de Alma Lilia Varela Olguín y tomar protesta como directora electa a Rosario García Viveros

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció el reto que implica formar adolescentes e impulsar en ellos vocaciones, luego de escuchar el Cuarto Informe de Labores de la maestra Alma Lilia Varela Olguín, quien estuvo al frente de la Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso (PECU), durante la gestión 2021-2025. Asimismo, tomó protesta a la doctora Rosario García Viveros como directora electa de esta unidad académica, para el periodo 2025-2029.

La Rectora Lilia Cedillo agradeció a la maestra Alma Lilia Varela el esfuerzo que imprimió durante su gestión para lograr las metas que fortalecieron a esta preparatoria y ratificó su voluntad de brindar acompañamiento a la doctora Rosario García Viveros, en este nuevo ciclo de trabajo en el que prevalezca la unidad y el trabajo colaborativo.

“Es un día en el que concluye una etapa, pero inicia otra con mucho entusiasmo. Juntos y juntas fijemos nuevos objetivos para avanzar en beneficio de esta comunidad”, indicó.

En su intervención García Viveros agradeció la encomienda de dirigir esta preparatoria que forma a generaciones de jóvenes con valores y conocimiento. Coincidió que el trabajo requiere conciliación, diálogo y corresponsabilidad, con el firme propósito de colocar en primer lugar a los estudiantes, con una perspectiva incluyente, con respecto a la diversidad.

Como parte de su cuarto informe, Alma Lilia Varela reportó que la PECU atiende una matrícula de mil 739 estudiantes, de quienes 90 por ciento, al cierre del semestre, presentó un estatus regular, sólo con 1.37 por ciento de bajas. Además de un egreso del 91 por ciento.

Destacó el acompañamiento a los estudiantes por medio de programas de recuperación académica, tutorías, orientación y fomento a la lectura, lo que fortaleció las estrategias de aprendizaje. Lo anterior, dijo, permitió que 95 por ciento de los egresados pudieran continuar sus estudios superiores en la BUAP.

Reconoció el esfuerzo de la planta docente, conformada por 74 profesoras y profesores, de quienes 69 por ciento cuentan con posgrado y participan en 22 proyectos de investigación, coordinados por 14 academias. Agradeció el apoyo que le brindó la Rectora a su gestión y ratificó su compromiso de seguir colaborando para beneficio de esta unidad académica.