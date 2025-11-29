En Chiautla de Tapia, Pavel Gaspar y Xel Arianna encabezan 2o. Cine Debate

Desde Puebla

Continuando con los actos conmemorativos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el municipio de Chiautla de Tapia se llevó a cabo el Segundo Foro Regional de Cine Debate.

En el evento, encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez y la diputada Xel Arianna Hernández García, participaron estudiantes del Centro Escolar General Emiliano Zapata y del Colegio de Bachilleres, plantel 7, quienes vieron cuatro documentales y debatieron sobre la importancia de combatir, evitar y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

El diputado local mencionó que este tipo de actividades refrendan que las y los diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura realizan más trabajo de territorio y no de escritorio, para estar más cerca del pueblo.

“Requerimos llevar al Congreso fuera de sus instalaciones y eso estamos haciendo con este tipo de actividades que iniciaron en Puebla, Chiautla de Tapia y pronto se realizarán en Zacapoaxtla y Tehuacán”.

Durante su intervención, la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Xel Arianna puntualizó que las mujeres siguen viviendo una situación desigual frente a los hombres, sin embargo se han tenido grandes resultados como que actualmente México tenga a Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta del país.