En San Alfonso, Atlixco, Ariadna Ayala inició obra para dotar de agua a centenas de familias

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio el arranque a la construcción de un tanque de almacenamiento de 570 metros cúbicos y la línea de llenado en el predio del tanque San Alfonso, obra que beneficiará a 2,520 habitantes.

Ariadna Ayala destacó que su gobierno no ha detenido el trabajo para mejorar la calidad de vida en las colonias, y agradeció el respaldo de las y los inspectores junto con la ciudadanía. Recordó que en San Alfonso se han invertido casi 16 millones de pesos en infraestructura, fortaleciendo servicios básicos como el acceso al agua potable.

Este nuevo proyecto permitirá mejorar el suministro y la eficiencia del sistema de agua entubada en la zona, reforzando el compromiso de la administración municipal con el bienestar de las familias.