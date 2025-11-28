Reconoce Rectora crecimiento sostenido de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias BUAP

Asistió al Cuarto Informe de Labores del doctor Armando Ibáñez Martínez y tomó protesta a Pablo Zaldívar Martínez, director electo

Desde Puebla

La Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la BUAP registra un crecimiento constante y se consolida como una opción educativa de calidad para muchos jóvenes, gracias a la entrega que muestra su director, la comunidad estudiantil, académica y administrativa, así lo refirió la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, luego de escuchar el Cuarto Informe de Labores del doctor Armando Ibáñez Martínez y tomar protesta a Pablo Zaldívar Martínez, director electo para el periodo 2025-2029.

“He sido testigo de las diferentes etapas que ha pasado esta facultad, así como de su crecimiento constante, por eso valoramos la entrega y pasión que mostró el doctor Ibáñez, su honestidad y rectitud. Felicito al doctor Pablo Zaldívar quien hoy comienza una nueva etapa, en la que contará con el acompañamiento de mi gestión para que sigan trabajando por esta unidad académica que merece ser considerada como una de las mejores de la Institución”, expresó.

Refirió que los egresados son valorados por su formación, conocimiento y características que adquieren de sus docentes. De esta forma, hizo un llamado a la unidad y a trabajar en equipo para mantener el paso, apostándole a un futuro prometedor.

Luego de rendir protesta, el doctor Zaldívar Martínez refirió que asume la nueva encomienda con gratitud y responsabilidad. Se pronunció por trabajar en sintonía con la administración central y con la guía de la Rectora diseñará una ruta estratégica que permita transformar y crecer aún más esta facultad.

En su discurso el doctor Armando Ibáñez agradeció el apoyo de la doctora Cedillo y de las autoridades municipales, con las que trabajó de manera amistosa y colaborativa, lo que permitió enfrentar retos y situaciones complicadas que al final fortalecieron a esta unidad académica.

Se pronunció por la unidad, respeto y tolerancia, como un ejercicio que muestra los valores universitarios a la diversidad de pensamiento, siempre con objetivos comunes en beneficio de la institución y la sociedad.

Esta facultad ofrece las ingenierías en: Agronomía, Agrohidráulica, Agronómica en Recursos Naturales Renovables y Agronómica y Zootecnia, en los campus de San Juan Acateno, Teziutlán y Tlatlauquitepec. Durante la gestión del doctor Armando Ibáñez se amplió la oferta de posgrado, se abrieron las maestrías en Ciencias en Manejo y Bienestar Animal; Ciencias en Recursos Fitogenéticos Potenciales para la Agricultura y el doctorado en Ciencias en Agroecología.