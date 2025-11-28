Nombran a Rectora de la BUAP, vicepresidenta Región México de la Unión de Universidades de América Latina y El Caribe

En la Vigésima Segunda Asamblea de este organismo, celebrada en Costa Rica

Desde Puebla

Durante la Vigésima Segunda Asamblea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), celebrada en Costa Rica, los miembros de ese organismo eligieron al Consejo Ejecutivo para el periodo 2025-2028, donde nombraron a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, Rectora de la BUAP y el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, Rector de la UNAM, vicepresidenta y vicepresidente Región México.

La UDUALC es una extensa red que agrupa a 256 universidades de América Latina y el Caribe. Su misión principal es fortalecer los lazos entre las instituciones miembro y diversos organismos internacionales, además de promover el intercambio y la cooperación académica.

El doctor Jorge Fabián Calzoni, Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina, recibió el apoyo de las y los representantes de las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe para un nuevo periodo como presidente; así como Roberto Escalante, de la UNAM, quien continuará como secretario general.

A este encuentro asistieron más de 30 rectoras y rectores y personas coordinadoras regionales de universidades de 22 países, donde se señaló que la educación superior enfrenta amenazas a la autonomía, presiones presupuestales y retos tecnológicos y sociales que requieren una acción colectiva que impulse el intercambio de conocimientos, experiencias, recursos y buenas prácticas entre las IES de la región.