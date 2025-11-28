Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo”, se declarará culpable en EU

EXCELSIOR

Guzmán López se declarará culpable el próximo lunes durante una audiencia.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se dispone a declararse culpable ante un tribunal estadunidense el lunes, según documentos judiciales publicados este viernes.

Guzmán López se declaró no culpable en julio de 2024 de cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y uso de armas de fuego en el seno del cartel de Sinaloa.

Pero el lunes comparecerá ante una corte federal de Illinois para cambiar su declaración.

La justicia lo acusa de haber formado con sus tres hermanos el grupo conocido como “Los Chapitos”, que retomó las actividades del “Chapo”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019.

Guzmán López, detenido junto a ‘El Mayo’

Guzmán López fue detenido en julio de 2024 tras llegar a Texas en una avioneta con el cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada.

Zambada declaró entonces haber sido engañado sobre el destino del vuelo y entregado por Guzmán López a las autoridades estadunidenses.

Tras ese arresto, se han multiplicado los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y la facción de Zambada por el control del cartel de Sinaloa.

Washington acusa al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en Estados Unidos, donde esa droga ha provocado decenas de miles de muertos por sobredosis en los últimos años.

El tráfico de esa droga y sus consecuencias en Estados Unidos han tensado las relaciones entre Washington y México.

Guzmán López podría sumarse a la lista de narcotraficantes y criminales mexicanos que han alcanzado acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para declarar contra otros capos.

Familia Guzmán, bajo resguardo de EU

Ovidio Guzmán, otro de los hijos de ‘El Chapo’, también se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos en julio pasado y días después, fue trasladado a una ubicación secreta. ‘El Ratón’ conocerá su sentencia en enero del próximo año.

Previo a declararse culpable, al menos 17 miembros de la familia de Ovidio Guzmán se entregaron a autoridades de Estados Unidos, entre ellos la madre de ‘El Ratón’.

“La familia que se fue no era objetivo ni era buscada por las autoridades mexicanas”, explicó en mayo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La madre de Ovidio Guzmán, su esposa y 15 familiares directos más se entregaron voluntariamente el pasado 19 de mayo en la garita de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, en California.