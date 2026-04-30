Más emprendedores, más ganancias; Ariadna Ayala impulsa desarrollo empresarial en Atlixco

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En Atlixco se promueve el desarrollo a través del conocimiento, es por eso que la presidenta Ariadna Ayala, en coordinación con la Secretaría de Economía Federal y la Incubadora Municipal de Negocios, anunció que se realizará la capacitación “Simulador de Negocios”.

Apunta la fecha, esta capacitación será el día 8 de mayo de 2026, de 10:00 a 13:00 hrs en el patio de palacio Municipal.

Ariadna Ayala explicó que esta iniciativa está diseñada para que las y los participantes aprendan de manera práctica cómo crear y operar una empresa, mediante una dinámica vivencial que simula los distintos ciclos productivos de un negocio.

La presidenta Ariadna Ayala resaltó que esta es la tercera edición de dicha capacitación, en las que han participado más de 60 emprendedores.