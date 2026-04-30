Tonantzin Fernández fortalece a San Pedro Cholula en el Tianguis Turístico 2026

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Se firma convenio de colaboración con Puerto Morelos para impulsar el desarrollo económico y la promoción de destinos

29 de abril, 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el objetivo de consolidar al turismo como una de las principales fuentes de desarrollo económico, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, participa en el Tianguis Turístico 2026, realizado en Acapulco, Guerrero, uno de los encuentros más importantes del sector a nivel nacional.

La presidenta municipal destacó que, bajo la convicción de fortalecer a comerciantes, artesanos y prestadores de servicios turísticos, esta participación permite generar alianzas estratégicas que impulsen una mayor derrama económica en beneficio de las familias cholultecas.

En este marco, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, encabezado por su presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, y el Pueblo Mágico de San Pedro Cholula. Este acuerdo tiene como finalidad promover el intercambio turístico, así como difundir la riqueza cultural, histórica y gastronómica de ambos destinos.

Tonantzin Fernández puntualizó que, con acciones como esta, el Gobierno Municipal fortalece la coordinación institucional y promueve estrategias que impulsan el crecimiento económico, la proyección turística y el desarrollo sostenible del municipio, en concordancia con los principios del proyecto encabezado por el gobernador Alejandro Armenta y con el respaldo de la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, a quienes agradeció su apoyo durante el evento.

Finalmente, San Pedro Cholula continúa posicionándose como un destino atractivo a nivel nacional, abriendo nuevas oportunidades para que más visitantes descubran su grandeza y consolidando al turismo como motor de bienestar para todas y todos.