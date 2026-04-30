Orgullo e historia: Ariadna Ayala invita a conmemorar la Batalla del 4 de Mayo en Atlixco

Staff/RG

Todo mundo conoce la heroica victoria de Puebla del 5 de mayo, pero ¿habías escuchado de la batalla del 4 de Mayo.

Por si no lo sabías, en esta fecha también se libró una lucha, pero en Atlixco de las. Flores.

Es por eso que la presidenta Ariadna Ayala, extendió una invitación a la ciudadanía para sumarse a la conmemoración de la Batalla del 4 de mayo.

Esta jornada representa el preámbulo de la histórica victoria del 5 de mayo, por lo que Ariadna Ayala exhorta a vivir las actividades académicas, cívicas y culturales que se realizarán en Atlixco.

Acá te las dejamos:

7:30 horas: Ceremonia cívica en la Ex Hacienda la Trapera.

9:00 horas: Desfile cívico militar en el Centro de Atlixco.

12:00 horas: Conversatorio y exhibición de medallas en el Patio del Palacio Municipal.

13:30 horas: Conferencia “Vulcanismo: origen, procesos y efectos”, impartida por el ingeniero David Sánchez Ramírez, en el Patio del Palacio Municipal.

Con estas actividades el gobierno de Atlixco busca mantener viva la memoria histórica, promoviendo la participación ciudadana y el orgullo de pertenecer a Atlixco, donde comenzó la Gloria.