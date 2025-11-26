La magia navideña llega al CCU de la BUAP

Staff/RG

La Rectora Lilia Cedillo encendió el tradicional Árbol de Navidad

Con música en vivo y la presentación de las compañías artísticas, miles de familias poblanas disfrutaron del encendido del tradicional Árbol de Navidad de la BUAP, símbolo de unión, esperanza, unidad y convivencia, en el Complejo Cultural Universitario.

Después de la cuenta regresiva para presionar el botón e iluminar las 90 mil luces led del Árbol de Navidad, de 30 metros de altura, con 7 mil 200 metros cuadrados de escarcha, 186 series de 500 luces cada una y figuras alusivas a las bellas artes, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez dio un mensaje de paz y compartió sus mejores deseos para el año venidero.

“Para la BUAP es emblemática esta iluminación del Árbol de Navidad, porque con ello iniciamos la temporada en la cual queremos que la paz reine en todos los hogares y en nuestros corazones. En esta época disfruten a sus familias y seres queridos”, expresó.

En esta velada de arte y espíritu navideño, niños y adultos tuvieron la oportunidad de subirse a los juegos mecánicos, pasear por el bazar navideño y disfrutar de la gastronomía poblana, como chalupas, chocolate, ponche, tostadas, chiles navideños, hamburguesas, elotes y demás antojitos.

La programación artística inició a partir de las 15:50 horas con Erick García Huerta, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien interpretó Santa Claus llegó a la ciudad, Te necesito, Sabor a mí, entre otras melodías. La agrupación norteña Los Magno tocó temas románticos y texanos; mientras que la Orquesta de Jazz Artes BUAP, integrada por catedráticos y alumnos del Colegio de Música, presentó un repertorio de los años 30 del siglo XX hasta nuestros días.

Las compañías artísticas de la BUAP (Danza Contemporánea, Teatro, Ballet Folklórico, Coro Sinfónico y Orquesta Sinfónica) presentaron una gala navideña para celebrar el espíritu de unión que caracteriza a esta temporada. Esta fiesta continuó con las interpretaciones musicales de la banda de rock Matador y de Los Auténtikos de la Kumbia, quienes hicieron bailar a los asistentes.

E