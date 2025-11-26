Staff/RG

El valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalió a 23.9 % del PIB del total de la economía.

En promedio, las mujeres aportaron al bienestar de su hogar el equivalente a 82 339 pesos anuales por el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados.

Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León registraron el mayor valor económico de las labores domésticas y de cuidados.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2024. Su finalidad es proveer información acerca del valor económico del trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados. Lo anterior ayuda a dimensionar la aportación, principalmente de las mujeres, al bienestar de sus hogares.

Para su compilación la CSTNRHM 2024 incorpora los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, lo que permite actualizar la serie de tiempo que se publicó en la versión 2023 preliminar. En forma adicional, estos resultados se encuentran alineados con la ENUT, ediciones 2014 y 2019, y con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del primer trimestre de 2005 al cuarto de 2024, cuyas estimaciones de población se actualizaron con base en el marco muestral del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020. Esto permitió la consistencia y comparabilidad de las estimaciones a lo largo de la serie.

En esta edición se incorpora, al bloque de Estudios complementarios, la información sobre las horas destinadas a los cuidados emocionales, que no se había captado en las ENUT anteriores, sino hasta la edición de 2024.

En 2024, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 8 billones de pesos