Diagnóstico oportuno y la salud del cuidador: Un doble reto en la atención de la enfermedad de Alzheimer

Staff/RG

En Puebla, el grupo de adultos de entre 60 y 64 años representa el segmento más amplio de la población mayor; una realidad que resalta la necesidad de fortalecer la prevención y la atención integral en salud.

Ante los retos de la enfermedad de Alzheimer, Eisai y Biogen destacan la importancia de la detección temprana, el acompañamiento integral al paciente y el bienestar de los cuidadores, en el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras.

Un diagnóstico temprano y un tratamiento integral especializado son clave para garantizar una atención adecuada y mejor calidad de vida para las personas con enfermedad de Alzheimer.

Biogen Inc. Eisai Laboratorios. La enfermedad de Alzheimer representa uno de los retos más significativos para la salud pública a nivel mundial. Cada tres segundos, alguien desarrolla algún tipo de demencia, y actualmente más de 55 millones de personas viven con esta condición, cifra que podría duplicarse hacia 2050. Este padecimiento no solo afecta a quienes la desarrollan, sino también a las familias y cuidadores que los acompañan día a día.

En México, los datos muestran que Puebla ocupa el lugar 18 a nivel nacional en diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, con 26 nuevos casos registrados durante el año 2025, afectando principalmente a personas mayores de 60 años .

Aunque los diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer en este estado registran una disminución del 38 % en comparación con 2024[8], el reto continúa. Fortalecer las estrategias de atención, prevención y apoyo, sigue siendo una tarea urgente que requiere del compromiso y la colaboración de todos los sectores para salvaguardar su salud y bienestar.

Contrario a creencias comunes, la enfermedad de Alzheimer no es una consecuencia natural del envejecimiento, y el término “demencia senil” ha dejado de ser reconocido en la medicina moderna.

A nivel mundial, se estima que el 75% de los casos no se diagnostican a tiempo, y 1 de cada 4 personas aún cree que la enfermedad no puede prevenirse. Esta falta de conocimiento limita la detección temprana, reduce la eficacia de los tratamientos y dificulta la planificación de cuidados dignos y oportunos.

Como padecimiento crónico-neurodegenerativo e irreversible, la enfermedad de Alzheimer provoca un deterioro progresivo de la memoria, el pensamiento, la conducta y la autonomía, llevando eventualmente a una dependencia total para realizar actividades básicas de la vida diaria.

Lo que conlleva a que el impacto de la enfermedad se extiende también a los cuidadores. En México, el 80% de los pacientes reciben atención en casa, y 1 de cada 4 personas cuidadoras se ven obligadas a abandonar su empleo para poder brindar atención permanente a su ser querido, siendo aproximadamente dos tercios de ellas mujeres.

Ante estas demandas, hasta un 32% de los cuidadores enfrenta un alto grado de colapso, afectando su salud física, emocional y mental, así como la carga económica y la calidad del cuidado que brindan.

Este panorama evidencia la urgencia de fortalecer la educación, la detección temprana y el acompañamiento integral, no solo para garantizar atención digna a quienes viven con la enfermedad de Alzheimer, sino también para reconocer, preparar y respaldar a quienes cumplen la labor esencial de cuidadores.

“La enfermedad de Alzheimer representa la causa más frecuente de demencia. Los avances en diagnóstico y tratamiento han abierto nuevos caminos, pero su verdadero impacto se fortalece con cuidados oportunos, atención temprana y apoyo a quienes acompañan a los pacientes. Los síntomas pueden aparecer incluso varios años antes del diagnóstico, y en ese periodo la educación, la sensibilización social y la evaluación oportuna marcan una diferencia significativa”, afirmó la Dra. Xóchitl Gómez, Directora Médica de Eisai Laboratorios.

Aunque actualmente no existe una cura definitiva, se estima que hasta un 40% de los casos podrían prevenirse o retrasarse mediante hábitos saludables, como actividad física regular, dieta equilibrada, control de factores de riesgo cardiovascular y estimulación cognitiva.

Durante más de una década, Eisai y Biogen han trabajado en conjunto en investigación científica, desarrollo de terapias innovadoras y educación médica continua, impulsando programas de concientización y detección temprana con el objetivo de reducir la carga social de la enfermedad, derribar estigmas y mejorar la calidad de vida de pacientes y cuidadores.

“Actuar a tiempo permite brindar un cuidado integral y preservar la calidad de vida tanto de las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer como de quienes las acompañan. Familias y cuidadores impactan directamente en la vida de los pacientes, por lo que garantizar su formación, acompañamiento, bienestar físico y emocional es esencial para construir un sistema de atención integral. Cuidarlos a ellos, también es cuidar del futuro de nuestros pacientes”, destacó la Dra. Miriam Jiménez, Directora Médica de Biogen Latinoamérica Norte.

En el marco del Día Internacional de las personas cuidadoras, ambas compañías reafirman su compromiso con modelos de atención responsables, sostenibles y centrados en las personas, recordando que escuchar, acompañar, educar y cuidar a quienes cuidan es tan vital como cualquier tratamiento.