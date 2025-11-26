Se inaugura la exposición “Artistas Naranjas” en la Biblioteca Central Universitaria

Staff/RG
- Estará abierta hasta mediados de diciembre
Este 25 de noviembre se inauguró en la Biblioteca Central Universitaria la exposición “Artistas Naranjas”, resultado de un concurso de literatura y plástica que desde el año 2022 se realiza en la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales (ARPA).
La exposición está compuesta por 13 obras realizadas por alumnas de distintas carreras de ARPA, actualmente inscritas y algunas egresadas, ganadoras de las cuatro ediciones del concurso. Cada una de las obras es una combinación de trabajos literarios acompañados por expresiones plásticas, las cuales -mediante recursos de realidad aumentada- permiten al espectador escuchar las narraciones que complementan las imágenes expuestas. La exhibición estará abierta hasta mediados de diciembre. La curaduría estuvo a cargo de la doctora Amanda Rosas Pérez Morales.
