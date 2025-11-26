Idamis Pastor designa a nuevos encargados de despacho en la Fiscalía del Estado

Staff/RG

Por instrucción de la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor, continuará la reestructuración de áreas estratégicas.

La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor, nombró a Jorge Alfredo Mena Villaseñor, como Coordinador General de Homicidios, a Roberto Alfonso Espinoza, como Coordinador General de Robo de Vehículos y a Laura Beatriz Contreras Martínez, como Coordinadora de Flagrancia; quienes entrarán en funciones a partir del día primero de diciembre del año en curso.

Cabe señalar que como parte de la reestructuración dentro de la Fiscalía del Estado, los anteriores titulares serán reasignados a nuevos cargos. Asimismo, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor, anunció que continuarán los cambios dentro de la institución con la finalidad de trabajar por la paz en Puebla.