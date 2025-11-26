Negligencia y discriminación en Huauchinango: Familia indígena denuncia obstáculos para acceder a la justicia tras violación

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – Una familia indígena de habla náhuatl se enfrentó a una grave denegación de justicia al intentar presentar una denuncia por violación en la Casa de Justicia de Huauchinango. La falta de un traductor certificado impidió que se levantara el acta correspondiente, dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad e indefensión.

El incidente ocurrió ayer, cuando una menor de 12 años, víctima de violación, viajó desde Patla Pahuatlán puebla con su madre y su abuela durante más de tres horas en busca de justicia. Tras enfrentar el miedo y el trauma de su situación, se encontraron con la barrera del idioma, impidiendo que su testimonio fuera escuchado.

Según denunciaron, la agente del Ministerio Público (MP), Damayanti Zamora Moreno, argumentó la imposibilidad de recibir la denuncia debido a la ausencia de un traductor certificado de náhuatl. Esta situación dejó a la madre y a la abuela no solo exhaustas y hambrientas, sino también con la sensación de haber sido rechazadas y discriminadas por su origen indígena.

La comunidad ha expresado su indignación ante este acto de discriminación y exige una respuesta inmediata de las autoridades competentes. Se hace un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y a las autoridades municipales para que tomen medidas urgentes.

La ciudadanía demanda la certificación inmediata de intérpretes de náhuatl para garantizar que ninguna víctima sea privada de su derecho a la justicia debido a barreras lingüísticas.

Tras la denegación inicial, la familia fue trasladada a la Casa Carmen Serdán, donde recibieron apoyo por parte de la Unidad UDAIM de la policía municipal. Una licenciada de nombre Abigail les proporcionó alimentos, mostrando solidaridad ante la difícil situación que enfrentaban.

Se exige a la Fiscal General, Idamis Pastor Betancur, que tome cartas en el asunto y revise la actuación de la MP Damayanti Zamora Moreno, quien presuntamente incurrió en un acto de discriminación por motivos de lengua y origen indígena. Asimismo, se solicita al Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, que tome medidas para garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, sin importar su origen étnico o lingüístico.

La Colectiva de Xicotepec y Huauchinango, Casa Carmen Serdán y la UDAIM han brindado acompañamiento y respaldo a la familia, demostrando que la unión hace la fuerza.

Este incidente pone de manifiesto la obsolescencia del sistema de impartición de justicia y la urgente necesidad de garantizar la inclusión y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas en el estado de Puebla.