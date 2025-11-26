Adeudo millonario del SAT con agricultores de Tlaxcala por estímulo agropecuario; amagan con movilizacionesy bloqueos en el estado

Jorge Barrientos

En el estado de Tlaxcala enfrentamos una grave afectación en la obtención del estímulo de diésel agropecuario en aproximadamente 400 sociedades, que representan a más de 4,000 agricultores.

Desde el periodo julio–septiembre de 2023 no hemos recibido la devolución del IEPS Diésel que corresponde al sector primario, tal como está establecido en el artículo 16, fracción III de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

A pesar de que trimestre tras trimestre hemos cumplido en tiempo y forma con la solicitud de dicha devolución, el SAT ha sido omiso y no nos ha dado una respuesta favorable. Esta negativa persiste aun cuando es perfectamente comprobable que nuestros tractores y maquinaria agrícola consumen grandes volúmenes de diésel, insumo indispensable para la producción de alimentos.

La falta de devolución ha generado una afectación económica directa a más de 4,000 familias dedicadas totalmente al campo.

Se estima una pérdida de $17,937,200.00 pesos por cada trimestre sin devolución.

Si acumulamos el daño desde el periodo julio–septiembre de 2023 hasta julio–septiembre de 2025 (dos años, ocho periodos trimestrales), la pérdida asciende aproximadamente a $143,497,600.00 pesos.

La situación es aún más crítica porque la mayoría de estos periodos ya no pueden recuperarse, tanto por el tiempo transcurrido como por la falta de apertura para volver a presentar las solicitudes de devolución.

En otras palabras, se nos está negando, en los hechos, el acceso a un derecho fiscal previsto en la propia ley.

Estos recursos, hoy prácticamente irrecuperables, debieron destinarse al fortalecimiento de la actividad agrícola, a la operación y mantenimiento de la maquinaria, así como a cubrir las necesidades básicas de miles de familias agricultoras, que hoy resienten directamente este incumplimiento.

BLOQUEOS CARRETEROS HASTA OBTENER UNA RESPUESTA

Derivado de esta situación y de la persistente negativa de la autoridad, anunciamos que realizaremos bloqueos carreteros de manera indefinida hasta obtener una respuesta clara y una solución concreta por parte del SAT o hasta ser atendidos personalmente por el C.P. Gumersindo Jorge Flores Olivares, Subadministrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal “1”.

Es importante señalar que, desde su ingreso a dicha dependencia en 2023, se han presentado y agravado estos problemas, por lo que solicitaremos también su destitución del cargo, toda vez que bajo su gestión se ha generado un ambiente de indiferencia, atraso y daño económico al sector agrícola de Tlaxcala.

Finalmente, reiteramos que seguiremos la línea de acción que han marcado ya los agricultores de Puebla y Morelos, quienes, ante la misma problemática, han decidido organizarse y ejercer presión social para exigir el respeto a sus derechos.

No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo que se cumpla la ley y se nos devuelva lo que por derecho nos corresponde.