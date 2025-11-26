Elenco y producción de “Somos Familia” festejaron el cumpleaños a Alejandro Ávila y a Ariana Saavedra

Es la nueva telenovela del experimentado productor Ignacio Sada, para TelevisaUnivision.

Por Mino D’Blanc.

Durante la mañana de este martes 25 de noviembre en una locación ubicada en el Estado de México, la producción de “Somos Familia”, título provisional de la nueva telenovela producida por el experimentado Ignacio Sada para TelevisaUnivision, festejó el onomástico del actor Alejandro Ávila y de la actriz Ariana Saavedra.

En dicha celebración estuvo presentes el productor, así como los histriones David Zepeda, Andrés Vázquez, Alfredo Gatica, André Graham, quienes les entonaron las tradicionales “Las Mañanitas” a ambos artistas, además de que partieron el pastel.

Alejandro Ávila comentó que cumplir años trabajando en una producción como “Somos Familia” es el mejor inicio de un nuevo ciclo. Aseguró que se siente orgulloso y honrado de formar parte de esta nueva telenovela.

Ariana Saavedra resaltó el profesionalismo y cariño de todos los involucrados en la producción de esta telenovela y dijo sentirse feliz de formar parte de este proyecto.

“Somos Familia” es un melodrama protagonizado por Oka Giner y David Zepeda que narra la historia de Verónica Arellano, mujer que siendo muy joven da a luz a una niña, pero sus padres la obligan a darla en adopción. Marcada por ese suceso, Verónica se convierte en periodista para investigar y encontrar a su hija.

“Somos Familia” iniciará transmisiones en el segundo trimestre del entrante año 2026.