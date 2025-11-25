Video: Puebla, 9no estado del país en feminicidios

Realizan pase de lista de probables feminicidios en el marco del 25N

María Huerta

Puebla se mantiene como el noveno estado con más feminicidios en México.

Se trata de la expresión de violencia más extrema contra las mujeres, este delito también abarca ataques cotidianos.

Por ejemplo, de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Puebla se han registrado 399 llamadas al 911 por acoso y hostigamiento sexual.

Frente a este panorama, la IBERO Puebla realizó el pase de lista de las mujeres asesinadas en 2025, tomó en consideración las razones de género que establece Código Penal del estado de Puebla.

Este ejercicio fue desarrollado por el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).