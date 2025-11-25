Cuestiona PRI prioridad de legislar arrancones en Puebla

Jorge Barrientos

La diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, señaló que en Puebla existen temas mucho más urgentes que deben ser atendidos antes de discutir la legalización de los arrancones de autos.

La legisladora afirmó que destinar un tramo de un cuarto de milla para arrancones no puede estar por encima de necesidades como el abasto de medicamentos, la seguridad pública y las políticas de prevención.

“Puebla debe atender sus verdaderas prioridades. Un cuarto de milla para arrancones no puede estar por encima del abasto de medicamentos, la seguridad y la prevención.

Seguiremos impulsando decisiones responsables”, sostuvo Pozos Vergara.