Tonantzin Fernández cierra con éxito la primera etapa de “Mujeres Heroínas” y anuncia más beneficios

Staff/RG

La nueva fase del programa incluirá más beneficiarias y apoyos adicionales en establecimientos del municipio.

24 de noviembre de 2025. San Pedro Cholula, Pue.- El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso de impulsar acciones y políticas públicas que fortalezcan a todos los sectores sociales, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.

Con esta premisa, se realizó la última entrega correspondiente a la primera etapa del programa Mujeres Heroínas, que durante tres periodos bimestrales brindó apoyo económico a mujeres jefas de familia, contribuyendo así a los gastos del hogar y a la atención de sus hijas e hijos.

Durante los primeros seis meses, 500 mujeres resultaron beneficiadas. No obstante, la presidenta municipal anunció que, para la segunda etapa del programa, el padrón crecerá en 10%, además de que las participantes recibirán una tarjeta con la que podrán acceder a descuentos especiales en diversos establecimientos del municipio.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Mtra. Lupita Fernández, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, exhortó a las mujeres a acercarse al DIF Municipal y a la Casa Carmen Serdán, donde se brinda atención, acompañamiento e información sobre programas de bienestar de los distintos órdenes de gobierno.

Asimismo, se contó con la participación de Mónica Lara, directora para la Atención, Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal, quien impartió una conferencia sobre violencia contra las mujeres, invitando a denunciar y fortalecer redes de apoyo a favor de todas.

En este sentido, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula se suma a las políticas impulsadas por el gobernador Alejandro Armenta, quien ha puesto en el centro de su agenda el bienestar, la seguridad y las oportunidades para las mujeres poblanas. De igual forma, se reconoce el acompañamiento de su esposa, Ceci Arellano, cuya labor social fortalece las acciones dirigidas a las familias. Con ello, San Pedro Cholula reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con el estado para seguir construyendo un entorno de apoyo y desarrollo para todas.